Zysk netto Banku Millennium w IV kw. 2024 powyżej oczekiwań

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w czwartym kwartale 2024 roku wahały się od 36 mln zł do 165 mln zł.

Zysk netto banku w IV kwartale 2024 roku wzrósł 50 proc. rdr i spadł 9 proc. kdk.

W całym 2024 roku zysk netto grupy wyniósł 719 mln zł, czyli wzrósł 25 proc. rdr.

Bank podał, że zysk netto za IV kwartał bez kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósłby rekordowe 941 mln zł.

Bank Millennium poinformował, że jego wyniki były pod wpływem sprzedaży kredytów niepracujących (NPL), a IV kwartał przyniósł relatywnie wysoki wynik z takiej transakcji (74 mln zł).