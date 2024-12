Prezes Banku Millennium: nasz bank zdejmuje ciasny krawat, ale nadal jest i będzie w garniturze

Czy zmiana podatku bankowego, co zapowiada minister finansów, byłaby dla pana dobrym prezentem pod choinkę?

Najlepszym prezentem byłby brak nowatorskich pomysłów obciążających sektor bankowy. Im jestem starszy, tym bardziej staję się zwolennikiem państwa, które coraz silniej chroni swoich obywateli, ale dokonuje coraz mniejszych interwencji w gospodarce. To trochę może taki skandynawski model – państwa socjalnego z całkowicie wolnym rynkiem. Im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej, im silniejsza konkurencja rynkowa, tym lepiej. Nadmierna ochrona konsumenta to teraźniejszość, wzmacnianie konkurencyjności to przyszłość. Niestety, mało kto myśli w taki długofalowy sposób. Nie tylko w Polsce, w całej Europie.

Jakich klientów biznesowych chcecie zdobyć? Małe firmy czy wielkie przedsiębiorstwa?

Jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o firmy małej i średniej wielkości, firmy rodzinne i tzw. samozatrudnionych. Dla takich firm konto firmowe często jest powiązane z kontem osobistym, i dzięki cyfrowym rozwiązaniom jesteśmy tu w stanie sporo zaproponować. Nie koncentrujmy się na udzielaniu ogromnych pożyczek dużym firmom.

Mówi pan, że macie silną pozycję kapitałową i wracacie do wypłaty dywidendy. Kiedy?

W naszej ocenie będziemy w stanie wypłacić dywidendę w 2027 r. z zysków za 2026 r.

A dlaczego nie za ten rok?

Ponieważ nie mamy ku temu warunków regulacyjnych. Nawet gdybyśmy chcieli, nie moglibyśmy. Istnieją szczególne przepisy dotyczące tego, kiedy możemy dokonywać dystrybucji zysków dla akcjonariuszy. Dopiero co wdrożyliśmy skutecznie plan naprawy, a zyski z działalności wciąż przeznaczamy na koszt franka szwajcarskiego. Problem kredytów CHF naszym zdaniem w niedalekiej przyszłości się zakończy, ale nadal trwa. Potrzebujemy więc kapitału, aby utrzymać rezerwy i koszt CHF, a jednocześnie wzmocnić kapitał, aby móc zwiększyć akcję kredytową. Na dywidendę z wyników za 2024 r. jest więc za wcześnie.

Saga frankowa naprawdę dobiega końca?

Myślę że tak, choć trzeba tu odróżnić dwie sprawy. Po pierwsze, to kwestia ponoszonych przez nas kosztów ryzyka prawnego hipotecznych kredytów walutowych. O końcu problemu będzie można mówić, gdy wpływ tych kosztów na wynik finansowy będzie minimalny. Trudno tu prognozować ze 100-procentową pewnością, ale naszym zadaniem może to się stać już za ok. rok, półtora roku, o ile nie pojawią się jakieś nowe okoliczności, które ponownie zwiększyłyby koszty ryzyka prawnego. Po drugie, nawet jeśli te obciążenia finansowe zaczną spadać, to pozostaje kwestia zakończenia postępowań sądowych. To może potrwać znacznie dłużej, myślę, że czeka nas jeszcze co najmniej pięć lat procesowania się w sądach, pracy nad polubownym rozstrzygnięciem sprawy, rozliczeń umów po prawomocnych wyrokach itp.

Boi się pan, że po problemie frankowym pojawi się problem z kredytami opartymi na WIBOR? Liczne kancelarie prawne szukają chętnych do pozywania banków.

WIBOR jest niekwestionowalnym wskaźnikiem referencyjnym. Ale patrzę na tę sprawę z innej perspektywy. Niestety, problem już jest i to moim zdaniem, dosyć duży, dotyka całego sektora bankowego. Wiąże się z powstaniem podmiotów, kancelarii prawnych, które mają model biznesu nakierowany na kwestionowanie umów kredytowych, nie ma znaczenia, czy będą to kredyty konsumpcyjne, czy złoty, czy franki szwajcarskie. Wszyscy to wiedzą, dyskutują o tym, krytykują, wskazują nawet na abuzywne zapisy umów między kancelariami a ich klientami, przykładowo zakazujące klientowi zawarcia ugody z bankiem. Ja nie mówię, czy mi się taki model biznesu się podoba czy nie, mówię tylko, że moim zdaniem to model, który nikomu nie przynosi wartości dodanej.