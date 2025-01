Według wstępnych szacunkowych danych zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2024 r. wyniosło ok. 1628,6 mld zł – wynika z ostatniego komunikatu Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że w porównaniu z końcem 2023 r. dług SP wzrósł o aż 282 mld zł, czyli o niemal 21 proc., co jest rekordowo dużym rocznym przyrostem zarówno w ujęciu nominalnym, jak i procentowym. Tak szybko nie zadłużał się nawet rząd PiS podczas kryzysu pandemicznego w 2024 r., gdy roczny przyrost wyniósł 124 mld zł.