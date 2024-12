Czy dojdzie do fuzji Pekao i Aliora? Bardzo możliwe

Ile będzie kosztować zakup Aliora?

Obecnie Grupa PZU posiada 31,91 proc. udziałów w akcjonariacie Alior Banku (i 20 proc. udziałów w Pekao). Przy obecnej wycenie giełdowej taki pakiet akcji jest wart 3,8 mld zł (choć nie znamy ceny ewentualnej sprzedaży). By zachować zdolności do wypłaty dywidendy i utrzymać wszystkie wymogi kapitałowe, Bank Pekao musiałby sporo pożyczyć na tę transakcję. Według analiz Santander BM Pekao byłby zmuszony do wyemitowania kosztownego kapitału AT1 – ok. 4 mld zł i dodatkowo ok. 2 mld zł długu podporządkowanego, aby spełnić minimalne wymogi kapitałowe dotyczące dywidend. Zainteresowanie nabyciem tych emisji zgłosiło PZU podczas prezentacji strategii.

Notowania PZU już w poniedziałkowy poranek wystrzeliły w górę o ponad 4,4 proc., a w porównaniu z kursem sprzed kilku dni (gdy pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje o wykupie akcji Aliora przez Pekao) są o ponad 7,7 proc. wyższe.

Notowania Pekao wzrosły w poniedziałek o 3,9 proc., ale w porównaniu z czwartkowym zamknięciem to wzrost o jedynie 0,5 proc.

Co dalej z Aliorem i Pekao?

Można założyć, że ewentualne odkupienie akcji Aliora od PZU przez Pekao to tylko pierwszy, techniczny krok do głębszych zmian. – Oddzielny zakup mniejszościowego, ale kontrolnego pakietu akcji Aliora przez Pekao nie ma większego sensu ekonomicznego ani biznesowego, dlatego nie widzimy tych transakcji bez dalszych kroków – ocenia Jańczak.