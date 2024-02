Bank Pekao miał 1723 mln zł zysku netto, 23,5% ROE w IV kw. 2023 r.

Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w przemyśle strefy euro spadł z 46,6 pkt w styczniu do 46,1pkt w lutym, a oczekiwano wzrostu do 47 pkt. PMI dla sektora usług wzrósł jednak z 48,4 pkt do 50 pkt, czyli do poziomu odgradzającego recesję od ekspansji.