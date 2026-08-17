Miniony tydzień był całkiem udany dla sektorów z GPW. Większość indeksów zakończyła go na plusie, a najmocniej wzrosły nieruchomości (+3,15 proc.), informatyka (+2,79 proc.) oraz gry (+2,25 proc.). Po słabszej stronie znalazły się przede wszystkim energia (-1,26 proc.), odzież (-1,31 proc.) i media (-0,89 proc.).

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Foto: parkiet.com

Na mapie relatywnej coraz wyraźniej wyróżnia się informatyka. Sektor utrzymuje wysoką siłę trendu (+85 proc.) oraz najwyższą pozycję relatywną (+1,20 σ), co czyni go obecnie samodzielnym liderem zestawienia. Motoryzacja zachowuje maksymalną siłę trendu (+100 proc.), ale jej pozycja relatywna wyraźnie się cofnęła. Na drugim biegunie pozostaje sektor spożywczy, z siłą trendu na poziomie -85 proc. i pozycją relatywną -0,90 σ. To obecnie najbardziej wyraźny maruder na mapie sektorowej. W krótkim terminie obserwować banki i paliwa. W obu przypadkach widać pierwsze oznaki odbudowy pozycji relatywnej po wcześniejszym osłabieniu, co może zapowiadać koniec krótkoterminowej słabości względem rynku.

Foto: parkiet.com

Nieruchomości z szansami na wzrosty

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się nieruchomościom. Sektor zanotował najwyższy tygodniowy wzrost oraz największą poprawę pozycji relatywnej, która zwiększyła się aż o 1,14 σ. Na wykresie kurs wybił się górą z kilkutygodniowej konsolidacji, przełamując opór w okolicy 6350 pkt. To otwiera drogę do kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. Najbliższe istotne wsparcie znajduje się w rejonie 6150 pkt. Dopóki kurs pozostaje powyżej tego poziomu, przewaga popytu i pozytywny scenariusz techniczny pozostają aktualne.