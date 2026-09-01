Hossa AI może wchodzić w nową fazę – industrializacji infrastruktury. Nvidia chce odejść od fabryk AI projektowanych jak „garnitury szyte na miarę” i budować je według powtarzalnych platform. Nvidia standaryzuje całe: „AI factories” – od GPU, pamięci i sieci, przez software, po zasilanie i chłodzenie – tworząc wzorce, które można skalować i składać z gotowych elementów niczym klocki LEGO. Ta standaryzacja techniczna otwiera drzwi dla masowego kapitału. Nvidia wraz z Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs i KKR tworzy platformy finansowania, które mają zmobilizować ponad 500 mld USD kapitału zewnętrznego. Standardowy projekt i przewidywalne parametry infrastruktury mają sprawić, że kolejne fabryki AI będą mogły być finansowane bardziej jak aktywa infrastrukturalne, jak elektrownie czy autostrady. To przejście od „garażowej” fazy AI w kierunku przemysłowej skali Forda T połączonego z LEGO.

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Podobny kierunek obrał Broadcom. Wraz z Apollo i Blackstone uruchomił platformę AI XPV, która zaczęła od finansowania o wartości 35 mld USD, a docelowo finansowanie może sięgnąć 100 mld USD. Mechanizm jest podobny: standaryzowana infrastruktura Broadcomu zostaje połączona z kapitałem instytucjonalnym.

Fazę przemysłowego skalowania i przyspieszenia potwierdzać mogą ostatnie wyniki Nvidii. Tradycyjnie były one lepsze od oczekiwań, ale najważniejsza była konferencja wynikowa, gdzie zasygnalizowano wzrost przychodów do 70 proc. w roku kalendarzowym 2027, podczas gdy rynek oczekiwał około 40-proc. tempa wzrostu.