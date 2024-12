Tydzień na rynkach: Rajd św. Mikołaja i bitcoina

Czytaj więcej Gospodarka światowa Bill Gross, król obligacji ostrzega: niebezpieczna mania na Wall Street Bitcoin zapatrzył się w księżyc i mocno odpalił. W górę, bez żadnego istotnego powodu pną się też akcje memeowe napędzane przez inwestorów aktywnych w mediach społecznościowych, a niedźwiedzie pozycje padają.

Wbrew słabości niemieckiej gospodarki i zagrożeń, jakie przed nią stoją, związanych nie tylko z polityką Donalda Trumpa, ale przede wszystkim z kłopotami strukturalnymi, a także wyzwaniami w polityce wewnętrznej, DAX do czwartku rósł o imponujące 3,8 proc., ustanawiając kolejny historyczny rekord i z hukiem pokonując 20 000 punktów. Także analogiczne problemy we Francji nie przeszkodziły odbiciu indeksu w Paryżu o 1,3 proc. po serii sześciu spadkowych tygodni z rzędu. O nieco ponad 1 proc. rósł londyński FTSE 250. Wyhamowanie dynamiki aprecjacji dolara zdaje się trochę pomagać sytuacji na rynkach wschodzących. MSCI Emerging Markets zwyżkował do czwartku co prawda o jedynie kilka setnych procent, ale jest to już drugi wzrostowy tydzień z rzędu, po trwającej od końca września silnej tendencji spadkowej. Być może mamy do czynienia z pierwszymi sygnałami bardziej trwałej poprawy koniunktury w tym segmencie. Z trendu bocznego próbuje się wyrwać Shanghai Composite, zwyżkując do czwartku o 1,3 proc. Dobre nastroje panowały zresztą w ostatnich dniach na niemal wszystkich giełdach azjatyckich. W naszym regionie dobrze radziły sobie indeksy giełd we Włoszech (wzrost o 3,6 proc.), w Hiszpanii (zwyżka o 4,1 proc.), Turcji (zwyżka o 2,9 proc.) czy Grecji (wzrost o 4,5 proc.). Spadały z kolei indeksy w Rumunii, na Łotwie, Słowacji.

Byki w akcji w Warszawie

Na naszym parkiecie wreszcie powiało optymizmem. Co prawda główne indeksy rozpoczęły ruch w górę już na początku trzeciej dekady listopada, to jednak o rajdzie można na dobrą sprawę mówić od pierwszych dni grudnia. Na pierwszej sesji miesiąca WIG20 skoczył o imponujące 2,6 proc. i po chwilowej zadyszce ponownie zwyżkował, do czwartku łącznie o niemal 5,5 proc. Poprzednio silniejszą tygodniową zwyżkę mieliśmy okazję obserwować w połowie sierpnia oraz na początku lutego. Wygląda na to, że indeks naszych największych spółek przystępuje do zakończenia trwającej od końca maja spadkowej korekty. Na razie można jednak mówić o oddaleniu zagrożenia mocniejszą przeceną i pierwszych dopiero sygnałach poprawy koniunktury. Szanse na kontynuację tej tendencji są jednak spore, biorąc pod uwagę między innymi długi okres względnej słabości naszego rynku oraz niskie wyceny akcji. WIG20 zredukował tegoroczną stratę do niespełna 1,4 proc., co trudno uznać za sukces, ale cieszyć się trzeba choćby tym. Lepszą formę prezentuje indeks szerokiego rynku WIG, zwyżkując od stycznia o 5,5 proc. Do czwartku szedł w górę o 4,3 proc. Jeszcze trochę wysiłku i będzie można ogłosić wybicie górą z trwającego od połowy sierpnia trendu bocznego i oczekiwać dalszej zwyżki.

Indeks mWIG40 do czwartku rósł o prawie 2,1 proc., ale też ponosił wcześniej znacznie mniejsze straty i jest wyżej niż na początku roku o 7 proc. Z technicznego punktu widzenia także prezentuje się dość korzystnie. Najmniejszym optymizmem wykazywali się w ostatnich dniach amatorzy małych firm, podciągając ich indeks o niespełna 1,8 proc.

Z prezentów od Mikołaja najbardziej cieszyć się mogą posiadacze akcji spółek zajmujących się grami komputerowymi. WIG-gry do czwartku zwyżkował aż o 13,1 proc. Znaczenie tego ruchu tonuje nieco fakt, że towarzyszyły mu relatywnie skromne obroty. Niemniej jednak był to najmocniejszy tygodniowy ruch w górę tego indeksu od połowy czerwca ubiegłego roku, a próbę zakończenia spadkowej korekty można określić mianem spektakularnej. Zawdzięczamy ją przede wszystkim skokowi notowań akcji CD Projektu o 15,4 proc. Przyczyniła się do tego między innymi informacja o wycofaniu z sądu w Nowym Jorku pozwu z roszczeniami przeciw spółce i przeniesieniu go na jedną z jej firm zależnych i rekomendacja „kupuj” z wyższą wyceną akcji od Noble Securities. Kurs CD Projektu znalazł się na poziomie najwyższym od prawie trzech lat, umacniając się na pozycji najmocniejszego spośród naszych blue chips w tym roku (zwyżka o 69 proc.), zostawiając konkurentów daleko w tyle. Do zwyżki indeksu WIG-gry w ostatnich dniach przyczynił się też prawie 14-proc. skok notowań walorów Huuuge.