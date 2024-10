Tydzień na rynkach: Wojna nie wstrząsnęła notowaniami

Złe nastroje panowały w niemal wszystkich segmentach branżowych. Przed spadkiem zdołał uchronić się jedynie WIG-paliwa, zwyżkując do czwartku o niespełna 1 proc. O tyle właśnie drożały akcje Orlenu, choć zmienność nastrojów inwestorów była w ich przypadku spora i niewiele brakowało do testowania poziomu 55 zł. Wśród spadkowiczów prym wiódł indeks spółek sektora finansowego, tracąc 6,9 proc. Trend więc ma się dobrze, a nawet coraz lepiej. To największy tygodniowy spadek od marca 2023 r. W pierwszej piątce najmocniej tracących walorów blue chips cztery miejsca zajmowały akcje banków. Papiery Aliora taniały do czwartku o ponad 8,5 proc., Pekao traciły 7,7 proc., a PKO BP 7,5 proc., akcje mBanku zniżkowały o 6,6 proc. WIG-informatyka zniżkował do czwartku o 5,7 proc., głównie z powodu sięgającej niemal 4,8 proc. przeceny papierów Asseco, ale także 5,5-proc. zniżki walorów Comarchu i prawie 20-proc. tąpnięcia notowań akcji Text (dawniej LiveChat). Słabo wyglądał sektor budowlany, którego indeks zniżkował o 4,7 proc. Akcje lidera tego sektora, czyli Budimeksu, taniały o 5,6 proc., niemal tyle samo w dół szły papiery Mirbudu. Akcje Torpolu taniały o 7,5 proc. Kiepską passę kontynuuje WIG-gry, zniżkując do czwartku o prawie 3,8 proc. Spadkowa tendencja trwa tu już od końca sierpnia. W tym czasie indeks stracił niemal 13 proc. Od początku roku zwyżka jednak wciąż sięga prawie 20 proc. Akcje CD Projektu traciły 4,7 proc., a papiery 11 bit studios – ponad 9 proc. Nie widać sygnałów odreagowania potężnego (ponad 40 proc.) tąpnięcia walorów 11 bit studios. W gronie blue chips uwagę zwraca sięgająca 8,4 proc. zwyżka notowań akcji JSW. To już dziewiąty zwyżkowy tydzień z rzędu. W tym czasie walory zdrożały o 30 proc. Od początku roku strata wciąż jednak przekracza 31 proc. Nie słabnie spadkowa tendencja akcji Polsatu, związana z perturbacjami w rodzinie głównego właściciela grupy. Walory do czwartku taniały o nieco ponad 4 proc.

Czytaj więcej Wykres Dnia Październik jest na giełdach miesiącem zmienności Październik jest historycznie pozytywnym, choć często zmiennym miesiącem dla akcji. Według danych Bespoke, od 1945 r. odnotowuje się największy średni spadek wartości szczytowej do najniższej w ciągu miesiąca, wynoszący około 4,6 proc.

Ropa zyskuje na wojnie, złoto nie za bardzo

Indeks rynków towarowych idzie w górę czwarty tydzień z rzędu. CRB Index jest już najwyżej od połowy lipca. Jest wyżej o prawie 9 proc. niż na początku roku. W ostatnich dniach wartość wskaźnika napędzają notowania ropy naftowej. Ich wzrost jest w oczywisty sposób związany z kulminacją napięcia na Bliskim Wschodzie, czyli mówiąc wprost – wojną między Izraelem a Iranem. Amerykańska WTI do czwartku drożała o ponad 8 proc., do niemal 74 dol. za baryłkę. To poziom najwyższy od początku września i największy tygodniowy wzrost od początku kwietnia 2023 r. W dłuższym horyzoncie sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w tle poważnych geopolitycznych perturbacji, sprzyjających rzecz jasna cenom ropy, stoją deklaracje powtórzenia wojny cenowej na rynku ropy przez Arabię Saudyjską. Ten potentat ma zamiar zwiększyć swój udział w rynku, konkurując ceną surowca. Na razie mamy więc spory znak zapytania. O ponad 8,5 proc. w górę szła też cena europejskiej ropy Brent, sięgając niemal 78 dol. za baryłkę. W górę szły także notowania gazu ziemnego. W USA surowiec drożał o prawie 2,5 proc., docierając do poziomu najwyższego od połowy czerwca. To już piąty wzrostowy tydzień z rzędu. Na brytyjskiej giełdzie ICE gaz zwyżkował o 4,5 proc., ale w Holandii jedynie o kilka dziesiątych procentu.

Gołębi zwrot w chińskiej polityce monetarnej nie wystarczył na zbyt długo w przypadku rynku miedzi. Po sięgającym 5,9 proc. skoku z poprzedniego tygodnia do czwartku notowania kontraktów terminowych na miedź szły w dół o około 1,2 proc. Na razie trudno ocenić, czy to tylko korekta dynamicznej zwyżki, czy też ruch bardziej długoterminowy. O niespełna 0,5 proc. zwyżkowały ceny aluminium, kontynuując tendencję wzrostową, trwającą od początku sierpnia.

Na bazie wzrostu napięcia geopolitycznego oraz luzowania polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej tendencję zwyżkową kontynuują notowania złota, ale dynamika tej tendencji słabnie. Być może wyhamowanie siły zwyżki ma związek z umacnianiem się dolara. Do czwartku złoto drożało o zaledwie 0,3 proc., nie docierając jednak do 2700 dol. za uncję, czyli do poziomu notowanego tydzień wcześniej. Kolejne rekordy wciąż są jednak możliwe.

Duże zmiany widać było na rynku towarów rolnych. Notowania pszenicy zwyżkowały o ponad 4 proc., kukurydzy o prawie 2,5 proc. Cena soi spadła o 1,8 proc. Kawa taniała o 5,5 proc., a notowania kakao spadły o ponad 13 proc.