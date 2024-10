Październik jest na giełdach miesiącem zmienności

Co się stanie, jeśli dojdzie do strajku w portach? Jest tu wiele zmiennych czynników – powiedział. Dokerzy zagrozili strajkiem od wtorku, potencjalnie blokując 36 amerykańskich portów. Jeśli chodzi o wybory, najlepszym rozwiązaniem dla rynku byłby rząd łączony.

– Blokada to Złotowłosa dla rynku – powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA, firmie zajmującej się badaniami inwestycyjnymi. Październik w latach wyborczych jest zazwyczaj negatywny, ale w tym roku może być inaczej, uważa Stovall. Rynek może uniknąć kolejnego znaczącego spadku przed zamknięciem roku.

– Za każdym razem, gdy w roku wyborczym mamy pozytywny wrzesień, październik był lepszy w 78 proc. przypadków – stwierdził. – Myślę też, że ponieważ rynek radzi sobie tak dobrze, wielu aktywnych menedżerów ponownie znajduje się za indeksami i zamierzają wcisnąć pedał do dechy, próbując zarobić premię do końca roku. Myślę, że pod względem całkowitego zwrotu możemy spodziewać się powtórki z roku 2023, ponieważ nikt nie chce pozostać w tyle.

Kiedy S&P rośnie w styczniu, kończy rok na plusie

Całkowita stopa zwrotu S&P w 2023 r. wyniosła 26,29 proc.. S&P 500 wzrósł do nowych maksimów po odbiciu od 8,5 proc. spadku na przełomie sierpnia i września. Stovall powiedział, że po powrocie do progu rentowności po spadku o mniej niż 10 proc., historycznie rzecz biorąc, S&P 500 w ciągu najbliższych trzech do czterech miesięcy nadal rósł średnio o 8,4 proc., po czym ponownie spadł o 5 proc. lub więcej. Jego prognoza na ten rok to 5825.

Według CFRA indeks S&P 500 zyskał średnio 6,8 proc. w skali całego roku we wszystkich latach wyborów prezydenckich od II wojny światowej. Jednak w latach, w których indeks rósł w styczniu, tak jak w tym roku, S&P kończył rok na plusie w 100 proc. przypadków i odnotował średni wzrost na poziomie 15,6 proc. S&P wzrósł dotychczas o 20,3 proc.

Jeśli chodzi o inwestorów, Stovall twierdzi, że jego strategia na koniec roku brzmi: „pozwól swoim zwycięzcom jeździć”. Oczekuje, że w czwartym kwartale będzie duże zainteresowanie zakupami usługami technologicznymi, finansowymi i komunikacyjnymi. Inwestorzy powinni także w dalszym ciągu skupiać się na przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i dostawcach energii, takich jak Vistra i Energia Konstelacji ze względu na nowe zapotrzebowanie na energię elektryczną z centrów danych sztucznej inteligencji. We wrześniu akcje tych spółek osiągnęły najlepsze wyniki w indeksie S&P 500.