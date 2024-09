Złoto po zwyżce – dość drogie i zatłoczone, ale ciągle nie bez szans

Banki centralne nie przestają kupować

Po pierwsze, złoto jest cały czas chętnie kupowane przez banki centralne, wśród których w tym roku notabene wyróżnia się nasz NBP, obok znaczących krajów wschodzących takich jak Turcja, Indie, czy Chiny.

Ogółem, pierwsze półrocze wg danych World Gold Council okazało się rekordowe, jeśli chodzi o saldo zakupów netto przez banki centralne, osiągając 483 tony, czyli nawet nieco więcej niż w I półroczu 2023, które przyniosło gwałtowny wzrost zakupów. Wysokie tempo zostało podtrzymane w lipcu, w którym, mimo letnich nastrojów, zakupy netto były największe od stycznia (wstępnie 37 ton). Przypomnijmy, że w przeprowadzonej na wiosnę tegorocznej edycji ankiety WGC, rekordowe 29 proc. banków centralnych zadeklarowało chęć akumulacji szlachetnego metalu w kolejnych 12 miesiącach. Wiele wskazuje, że mimo coraz wyższych cen ta chęć nadal istnieje, a jednym z powodów jest choćby burzliwy krajobraz geopolityczny. Respondenci jako główne argumenty za zwiększaniem roli złota w rezerwach wymienili też m.in. brak ryzyka upadłości, odporność na kryzysy, czy też wysoką płynność obrotu.

ŹRÓDŁO: QNEWS.PL, WORLD GOLD COUNCIL

Wyczekiwane przebudzenie

Jest też inny czynnik dodający otuchy – coraz bardziej widoczne przebudzenie inwestorów detalicznych na rynku funduszy. W poprzednich kilku latach narzekaliśmy, że napływy świeżego kapitału do funduszy ETF nie tylko pozostawały w tyle za wspinaczką cen złota, ale wręcz były uporczywie ujemne – coś, co można było traktować jako anomalię z historycznego punktu widzenia. W ostatnich miesiącach to się zaczęło wreszcie dynamicznie zmieniać. Lipiec był trzecim kolejnym miesiącem z dodatnim saldem napływów w skali globalnej, przynosząc napływy netto niewidziane od lat (+3,7 mld dolarów).

Oczywiście można się zastanawiać, czy to nagłe przebudzenie nie jest przypadkiem mocno spóźnionym, ostatnim już akcentem w ramach rajdu cen złota (skoro wcześniej inwestorzy detaliczni nietrafnie sprzedawali, to może teraz ich ochota do zakupów jest równie nietrafna?). Z drugiej strony można równie dobrze debatować, czy nie jest raczej tak, że po kilku latach zaległości teraz wreszcie czas na ich nadrobienie. Gdyby napływy utrzymały się, byłby to z pewnością pozytywny impuls dla szlachetnego metalu nawet w obliczu ewentualnego schłodzenia zakupów ze strony banków centralnych.

KONKLUZJE