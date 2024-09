Czas wychodzić

Dla funduszy metali szlachetnych sierpień był drugim z rzędu miesiącem, w którym plasowały się na czołowej pozycji, a ich średnie stopy zwrotu urosły do 18 proc. W dłuższym terminie wyniki jednak nie wyglądają tak kolorowo. Średni wynik w okresie trzech lat to ledwie 4,7 proc., a pięciu – nieco ponad 15 proc. W tym samym czasie fundusze obligacji skarbowych przyniosły odpowiednio 13 proc. i 14,8 proc. zysku przy znacznie mniejszej zmienności. Nic dziwnego, że tegoroczne zwyżki metali szlachetnych uczestnicy funduszy wykorzystywali raczej do ewakuacji niż otwarcia inwestycji.

– Ostatnie kilkanaście miesięcy wzrostów ceny kruszcu odbyło się praktycznie bez udziału indywidualnych inwestorów albo nawet wbrew ich decyzjom skutkującym umorzeniami aktywów w funduszach złota na całym świecie. Podobnie wyglądała sytuacja na naszym rynku – tu również fundusze inwestujące w złoto i/lub spółki wydobywcze od dłuższego czasu notują odpływ netto gotówki – zauważa Grzegorz Dróżdż z Investors TFI. Jego zdaniem siła trendu wzrostowego oraz kolejne notowane w tym roku historyczne rekordy kursu złota zaczynają jednak stopniowo przyciągać inwestorów indywidualnych – tak na świecie, jak i u nas. – Widzimy to również w przypadku Investor Gold Otwarty, który w sierpniu drugi miesiąc z rzędu zanotował napływ netto środków. Ponieważ długoterminowo trend wzrostowy kruszcu wydaje się niezagrożony, spodziewamy się, że coraz więcej inwestorów będzie decydować się na dodanie funduszu złota do portfela – przewiduje Dróżdż.

Zdaniem ekspertów Generali Investments TFI za sprawą bitych w minionych tygodniach rekordów notowań złoto ponownie staje się modne, co widać od kilku miesięcy. Zwracają oni uwagę, że dziś fundusze metali szlachetnych pod względem wypracowanych od początku roku wyników znajdują się w czołówce wszystkich rozwiązań inwestycyjnych dostępnych na rynku. Dotyczy to zarówno funduszy, które w ramach realizowanej polityki inwestycyjnej uzyskują pośrednio ekspozycję na cenę złota, jak również funduszy skupiających się na lokowaniu aktywów w akcje spółek zajmujących się jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem. „Istotnym podkreślenia jest bowiem fakt, że z uwagi na ograniczenia regulacyjne polskie fundusze inwestycyjne nie mogą nabywać do swoich portfeli fizycznego kruszcu, np. w postaci sztabek złota. Fundusze metali szlachetnych, uwzględniając obecne prognozy dotyczące przyszłego kształtowania się cen złota, mogą okazać się ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów akceptujących podwyższony poziom ryzyka” – podkreśla Generali Investments TFI.