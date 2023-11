WykresDnia: Cena ropy na najniższym poziomie od trzech miesięcy

https://pbs.twimg.com/media/F-WhF8xXgAAHduu?format=jpg&name=900x900

Reklama

Kontrakty terminowe na ropę Brent zamknęły się poniżej 84 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od ataku islamistów Hamasu na Izrael 7 października. Globalny benchmark osiągnął poziom 81,61 dolarów za baryłkę, co oznacza spadek o 3,57 dolarów, czyli 4,2 proc., podczas gdy kontrakty terminowe na ropę naftową US West Texas Intermediate osiągnęły poziom 77,37 dolarów za baryłkę, co oznacza spadek o 3,45 dolarów, czyli 4,3 proc.

– Handlowcy pozostaną w stanie wysokiej czujności w związku z pojawiającymi się w regionie oznakami szerszego konfliktu, który może zakłócić dostawy, ale wydaje się, że te obawy słabną – powiedział analityk OANDA Craig Erlam.

Analityk UBS Giovanni Staunovo stwierdził, że ożywienie eksportu ropy naftowej ze strony Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową również zwiększyło presję na ceny ropy.