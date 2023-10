WykresDnia: Wielki inwestor przegrał z centrami handlowymi

W ciągu roku Icahn podwyższał swój zakład, zwiększając ryzyko swoich pieniędzy z 622 mln dolarów na koniec 2019 r. do 2,1 mld dolarów w 2020 r.

Teraz Icahn, lat 87, patrzy jak ucieka część jego wygranej. Jak wynika z dokumentów korporacyjnych, w 2022 r. pozycje Icahn Enterprises z tytułu swapów ryzyka kredytowego przyniosły papierową stratę w wysokości 742 mln dolarów, a krótkie pozycje kredytowe firmy również jak dotąd przyniosły straty w 2023 r. Dodając zniewagę do szkody: kiedy niedawno sprzedano dług Crossgates za prawie 100 milionów dolarów mniej niż poprzednia wartość, cena była wystarczająco wysoka, aby uniknąć wypłaty niektórych instrumentów pochodnych, które Icahn zwykł obstawiać przeciwko centrom handlowym.

Teraz twierdzi, że ten zwrot akcji pokazuje, że jego kontrahenci handlowi postawili przeciwko niemu całą talię, choć weterani ostrzegają, że na takich rynkach jak ten roi się od tego rodzaju sporów.

– W wielu przypadkach jest to po prostu sfałszowany rynek na miliardy dolarów – powiedział Icahn w wywiadzie.

Spadek pozycji to ostatnia porażka jednego z największych nazwisk na Wall Street. W maju osoba sprzedająca krótką pozycję zarzuciła, że ​​lata strat spowodowały, że Icahn Enterprises posiadało nadmierną dźwignię finansową i utrzymywało aktywa po zawyżonych cenach. Od tego czasu akcje spółki spadły o około 60 proc., co zmusiło Icahna do renegocjacji miliardowych pożyczek, które zaciągnął w zamian za swoje akcje.

Zarzuty Icahna dają wgląd w świat handlu instrumentami pochodnymi, w którym niewielkie różnice w cenach aktywów mogą przełożyć się na setki milionów dolarów wygranych lub straconych na zakładach pobocznych. Rynki te były już świadkiem kontrowersyjnych machinacji, takich jak transakcja z 2018 r., która doprowadziłaby do „fikcyjnego niewypłacalności” w celu uruchomienia wypłaty z instrumentów pochodnych.