Przewozy towarów są coraz droższe i trudniejsze w realizacji

KGHM, który zdecydowaną większość produkcji kieruje na eksport, zwłaszcza katod miedzianych i walcówki miedzianej, problemy odnotowuje w każdym z głównych obszarów rynku transportowego. W przewozach drogowych zwraca uwagę na występującą przewagę popytu nad podażą środków transportowych, co powoduje wzrost stawek i ograniczenie dostępu do samochodów ciężarowych. Widzi też, że brakuje wystarczającej liczby kierowców. W transporcie morskim koncern ma do czynienia z ograniczoną ilością miejsc załadunkowych na statkach, a w lotniczym – ze względu na Covid-19 – nastąpiło ograniczenie lotów do Chin, które stanowią główny kierunek jego wysyłek lotniczych. Wreszcie na kolei grupie doskwierają prowadzone remonty i budowy linii kolejowych oraz braki wystarczającej liczby maszynistów, lokomotyw i wagonów, co wpływa na terminową realizację przewozów do Europy Zachodniej. Według KGHM koszty w transporcie rosną też z powodu wysokiego kursu euro i dolara w stosunku do złotego oraz wzrostu kosztów eksploatacji środków transportu i ich serwisowania. Ponadto pandemia spowodowała, że kierowcy muszą zabiegać o paszporty i testy covidowe, co nie tylko kosztuje, ale i ogranicza czas pracy oraz mobilność tej grupy zawodowej. Dodatkowo część pracowników choruje lub jest kierowana na przymusową kwarantannę. KGHM z rosnącymi kosztami stara się radzić sobie poprzez ciągłą analizę rynku transportowo-spedycyjnego w celu rozszerzenia bazy wykonawców.