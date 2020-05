Asbis nie zwolnił tempa

Notowania Asbisu na warszawskiej giełdzie w czwartek rano zyskują na wartości. Przed godz. 11 kurs rośnie o ponad 2 proc. do 3,72 zł. Ze spółki napłynęły dobre wieści. W I kwartale 2020 r., mimo pandemii, przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 500,5 mln USD w porównaniu z 417,3 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 20 proc. Zysk netto wzrósł jeszcze mocniej: o 32 proc. do 2,2 mln USD z 1,7 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.