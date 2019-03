Grupa Asseco nie zamierza zwalniać tempa rozwoju

Ponad 3 proc., do 52,1 zł, drożały we wtorek akcje Asseco Poland w reakcji na dobre wyniki za 2018 r. i rekomendację dywidendy. Zarząd proponuje, żeby wyniosła 3,07 zł na akcję, co przy wtorkowym kursie oznacza ponad 6-proc. stopę.