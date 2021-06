Ropa z Białorusi znów płynie

Ropociągiem „Przyjaźń" duże ilości surowca dostarczane są m.in. do rafinerii Orlenu w Połocku i Lotosu w Gdańsku. Oba koncerny coraz mocniej stawiają jednak na dostawy z innych kierunków. Czynią to poprzez gdański Naftoport do którego dostarczana jest ropa z różnych krajów.