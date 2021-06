PGNiG optymalizuje wydobycie

Według firmy wykorzystanie technologii informatycznych do analizy różnych wariantów realizacji prac wiertniczych i inwestycji związanych z zagospodarowaniem złóż pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów ropy i gazu. Specjaliści PGNiG szacują, że rezultatem wdrożenia projektu Smart Field w latach 2021-2022 będzie wzrost krajowych zasobów gazu nadających się do komercyjnego pozyskania o 7,3 mld m sześc. Jeśli wziąć pod uwagę również rezultaty wcześniejszych projektów cyfrowych, to zasoby te wzrosną do końca przyszłego roku o 11 mld m sześc. W konsekwencji możliwe staje się utrzymanie krajowego wydobycia na średnim poziomie ok. 4 mld m sześc.