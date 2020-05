PGNiG inwestuje w wodór

Program wodorowy składa się z pięciu projektów. Pierwszy i najbardziej zaawansowany o nazwie Hydra Tank dotyczy budowy badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem. Koncern właśnie podpisał umowę z polsko-brytyjskim konsorcjum na jej zaprojektowanie i wybudowanie. Obiekt na powstać na warszawskiej Woli obok siedziby spółki kosztem ok. 9 mln zł. Koncern przewiduje, że do użytku zostanie oddany za 18 miesięcy, czyli w październiku 2021 r. - Pierwszy etap eksploatacji stacji będzie dla PGNiG pilotażem, połączonym z pracami badawczymi. Chcemy, aby wodór stał się uzupełnieniem obecnej oferty PGNiG paliw napędowych obejmującej CNG i LNG, co będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi gazomobilności w Polsce - twierdzi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju PGNiG.