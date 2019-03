PGNiG: Koncern planuje przejęcia w Norwegii

– Przede wszystkim interesują nas dobrej jakości złoża, które są w fazie produkcji lub w fazie zagospodarowania z nieodległą perspektywą produkcji gazu, lub też spółki posiadające udziały w takich złożach. Zakup nowych aktywów w Norwegii stanowi naturalny i zarazem strategiczny kierunek inwestycyjny dla grupy PGNiG – podaje departament public relations PGNiG. Dodaje, że to perspektywiczny obszar, w którym grupa zdobyła już doświadczenie jako aktywny udziałowiec i operator w projektach poszukiwania i wydobycia ropy i gazu. Co więcej, dotychczas poczynione inwestycje zapewniają PGNiG Upstream Norway, firmie z grupy odpowiedzialnej za działalność w Norwegii, pozytywne i stabilne wyniki przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Podmiot ten planuje też pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych tzw. APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (tzw. licence rounds) organizowanych co dwa, trzy lata. – Spółka pozyskuje nowe obszary koncesyjne poprzez przejmowanie udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (ang. farm in) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (ang. farm down) – twierdzi PGNiG.