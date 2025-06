Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która m.in. zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań do 500 m. W ustawie znalazły się też przepisy dotyczące zamrożenia cen energii do końca roku. Obecnie niższa stawka za prąd obowiązuje do końca września. Prezydent Andrzej Duda może jednak tak przygotowanej ustawy nie podpisać.