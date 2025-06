Polenergia rozpoczyna budowę infrastruktury dla wiatraków na morzu

Pierwszy, lądowy etap budowy infrastruktury na potrzeby projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już trwa. W ramach projektu powstają dwie lądowe stacje elektroenergetyczne, trasy kablowe łączące wybrzeże z infrastrukturą energetyczną, baza serwisowa w Łebie.

Reklama

Kolejny etap

Pierwszy prąd z projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1440 MW popłynie jeszcze w 2027 r., a w 2028 r. rozpocznie się komercyjny etap użytkowania farm.

– To, co wspólnie stworzymy na polskim wybrzeżu, to znacznie więcej niż budowa infrastruktury – to nowe fundamenty pod gospodarkę przyszłości, nowoczesną, czystą i zrównoważoną. Realizujemy dziś projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, które są symbolem nowej ery dla krajowej energetyki. Ery, w której innowacja idzie w parze z odpowiedzialnością za niezależną energetycznie Polskę, kolejne pokolenia i matkę Ziemię. Nasze farmy to impuls do rozwój polskiego przemysłu oraz wielki potencjał do rozwoju krajowych firm. W pierwszej połowie przyszłego roku rozpoczynamy prace instalacyjne na morzu przy projektach Bałtyk 2 i 3. – mówiła Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii.

Czytaj więcej Energetyka Wiatrowe nadzieje Polenergii. Aukcja kluczem do sukcesu Aukcja dla kolejnych morskich farm wiatrowych ma odbyć się pod koniec tego roku. Jednak są jeszcze ryzyka, które mogą przeszkodzić w jej przeprowadzeniu. O przełamanie barier apeluje Dominika Kulczyk.

O roli polskich firm w budowie farm mówił Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce. – W realizację naszych projektów offshore już teraz licznie zaangażowane są polskie firmy, także jako główni dostawcy, a w wielu krajowych zakładach produkowane są kluczowe komponenty dla morskich farm wiatrowych – mówił prezes. Bazując na doświadczeniach z Bałtyk 2 i 3, firmy mają ambicję osiągnąć poziom nawet 45 proc. udziału polskich firm w łańcuchu dostaw dla kolejnego rozwijanego projektu – Bałtyk 1. – Kluczowe jest jednak zapewnienie ciągłości inwestycyjnej poprzez rozstrzygnięcie aukcji jeszcze w tym roku – zaznaczył Michał Jerzy Kołodziejczyk.