Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Grupy Columbus, czyli udziałów we wszystkich 116 spółkach rozwijających projekty fotowoltaiczne i wiatrowe, a także magazyny energii. Do finalizacji transakcji powinno dojść 30 czerwca.

Czego dotyczy transakcja Columbus Energy?

Transakcja polega na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Grupy Columbus, w której skład wchodzą udziały we wszystkich spółkach zarządzających farmami fotowoltaicznymi i magazynami energii, jak również pełną infrastrukturą niezbędną do prowadzenia ich działalności. Nabywcą zostanie spółka Ruby01A sp. z o.o., należąca do Gemstone ASI, która jest w 100 proc. zależna od Dawida Zielińskiego.

- Sprzedajemy biznes inwestycyjny razem z jego finansowaniem, bilans Columbusa pozostawiamy bez obciążeń, aby zbudować lewar dla niedrożnego systemu dotacji, za to z potężnym budżetem ponad 100 mld zł. Pozwoli to na uwolnienie bilansu inwestycyjnego i dopasowanie się do programu „Czyste Powietrze” – dodaje prezes Dawid Zieliński.

Jak wynika z przyjętej uchwały walnego zgromadzenia, przedwstępna umowa sprzedaży ZCP ma zostać podpisana do końca czerwca br. i będzie zawierać klauzule dotyczące uczestnictwa Columbus w zyskach z ewentualnych dalszych transakcji zbycia aktywów wchodzących w skład ZCP. – Wszelkie zyski wychodzące ponad wartość transakcji trafią z powrotem do Columbus Energy i jego akcjonariuszy – podkreśla firma.

Oddłużenie spółki Columbus Energy

Sprzedaż udziałów w tych aktywach pozwoli firmie na całkowite wyzerowanie finansowania zewnętrznego spółki, które obciąża bilans i wyniki Grupy. Wartość sprzedawanych aktywów to ok. 700 mln zł, a wartość pasywów to ok. 610 mln zł. Columbus zarobi na tym ok. 90 mln zł i wyzeruje dług. - Ta transakcja umożliwi odzyskanie pełnej zdolności finansowania core biznesu Spółki, a tym samym zdobycie nowego zewnętrznego kapitału, które jest niezbędne do finansowania programu „Czyste Powietrze” – informuje spółka.