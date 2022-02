KE potrąci Warszawie kary za Turów

Komisja Europejska miała poinformować polski rząd, że przystąpi do procedury potrącenia płatności z tytułu kar należnych w sprawie sporu między Czechami, a Polską dot. kopalni węgla brunatnego Turów. Polska nie zastosowała się do środków tymczasowych, jakimi było czasowe wstrzymanie pracy kopalni, do czasu wyroku. Tego nie będzie, bo Polska i Czechy doszły do porozumienia, a pozew został wycofany. Mimo to, Komisja Europejska podkreśla, że kary należy zapłacić. Potrącenie kar z unijnych funduszy dla Polski dotyczy okresu od 20 września do 19 października 2021 r. Komisja ma przystąpić do odebrania Polsce części funduszy po 10 dniach roboczych od wysłanego powiadomienia.