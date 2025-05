Początkowo po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa „Wzajemnej Taryfy” – i późniejszym spadku – rozwój inflacji w regionie CEEMEA (region Central & Eastern Europe, Middle East & Africa – Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka)w kwietniu był rozbieżny, ale – jak zauważają analitycy Goldman Sachs – z dwoma zauważalnymi trendami regionalnymi. Po pierwsze, nastąpiły znaczne spadki w CEE-3: Polska (spadek o 0,6 pp do 4,3 proc. r/r); Węgry (spadek o 0,5 pp do 4,2 proc. r/r) i Czechy (spadek o 0,9 pp do 1,8 proc. r/r). Odnotowano również mniejszy spadek w Rumunii z 4,9 proc. r/r do 4,8 proc. r/r. Po drugie, nastąpiła duża niespodzianka w górę w Izraelu, ponieważ inflacja wzrosła z 3,3 proc. r/r do 3,6 proc. r/r, napędzana niemal wyłącznie jednorazową podwyżką opłat lotniczych o 16 proc.

W innych częściach regionu trendy inflacyjne były dość zróżnicowane. Zmiany te wahały się od głównych danych będących w dużej mierze stabilnymi w Rosji (spadek o 0,1 pp do 10,2 proc. r/r), Turcji (spadek o 0,2 pp do 37,9 proc. r/r) i Republice Południowej Afryki (wzrost o 0,1 pp, zaskakująco na plus, do 2,8 proc. r/r, ale spowodowanych wyłącznie żywnością); rosnących w Kenii (wzrost o 0,5 pp do 4,1 proc. r/r), Egipcie (wzrost o 0,3 pp do 13,9 proc. r/r) i na Ukrainie (wzrost o 0,5 pp do 15,1 proc. r/r); spadających w Ghanie (spadek o 1,2 pp do 21,2 proc. r/r) i Nigerii (spadek o 1,3 pp do 23,2 proc. r/r, według oficjalnych danych, które zdaniem Goldman Sachs zaniżają skalę dezinflacji).

Inflacja bazowa spadła w Czechach i Polsce, ale wzrosła na Ukrainie

Inflacja bazowa, mierzona własnym wskaźnikiem Goldman Sachs - GS TRIM (który usuwa kategorie odstające od normy z koszyka CPI) - gwałtownie spadła (o 0,5 pp) w Czechach i Polsce (odpowiednio do 3,3 proc. r/r i 3,6 proc. r/r), ale znacznie wzrosła na Ukrainie (o 0,7 pp do 11,5 proc. r/r). Gdzie indziej inflacja bazowa pozostała zasadniczo niezmieniona na Węgrzech (5,2 proc. r/r), w Izraelu (3,1 proc. r/r), Rumunii (4,7 proc. r/r), Rosji (9,4 proc. r/r), RPA (3,5 proc. r/r) i Turcji (33,3 proc. r/r). Co godne uwagi, liczba bazowa była wyższa od wartości głównej w Czechach, na Węgrzech i w RPA, ale była niższa wszędzie indziej.