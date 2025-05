Agencja S&P nie zmieniła ratingu Polski

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Dostrzegam dużo większą pewność siebie polskich przedsiębiorców – Widzimy wiele firm, które rozważają inwestycje w Polsce. Również polskie spółki są coraz aktywniejsze i rozwijają działalność za granicą – mówią Andrew Bester, członek Management Board Banking w Grupie ING i Michał H. Mrożek, wiceprezes ING BŚ.

S&P obawia się wyższych deficytów niż planuje rząd

Oczywiście agencja zwracała uwagę na gwałtowny wzrost długu publicznego do 2027 r. „To uwypukla rosnące problemy fiskalne” - pisała. Przewidywano wówczas, że deficyt całego sektora finansów publicznych w 2024 r. sięgnie 5,7 proc. PKB, a dług publiczny 55 proc. PKB. Rzeczywistość okazała się gorsza od prognoz: zgodnie z danymi GUS miniony rok zakończyliśmy z deficytem na poziomie 6,6 proc., i długiem 55,3 proc. PKB.

Wskazywano, że prognozy agencji co do konsolidacji fiskalnej są mniej optymistyczne niż rządu ze względu na kalendarz wyborczy, spolaryzowaną scenę polityczną oraz znaczne zwiększenie wydatków na obronność. Zwracano uwagę, że ambitne reformy instytucjonalne m.in. w sądownictwie pozostają sporne przynajmniej do wyborów prezydenckich. Prognozowano, że po wyborach rząd może przystąpić do konsolidacji fiskalnej, ale przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. napięcia mogą się ponownie nasilić.

Wskazywano też na niższy od założeń Ministerstwa Finansów wzrost PKB w latach 2026-2027i zwrócono uwagę na tylko ograniczone na razie działania w kierunku konsolidacji w finansach publicznych (m.in. podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe, plany braku indeksacji świadczeń czy utrzymanie progów podatkowych). „Uważamy, że konieczne byłoby zdefiniowanie istotnych środków, aby osiągnąć średnioterminowe cele rządu. (…) Uważamy, że redukcja deficytu w latach 2026–2027 nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w porównaniu z celami rządu” – napisano w raporcie z listopada.