Paliwa potaniały, ale mogą znów zdrożeć

Od początku lutego do końca lipca obowiązuje obniżony z 23 proc. do 8 proc. podatek VAT na paliwa silnikowe. W efekcie średnia cena litra diesla spadła na krajowych stacjach paliw z 5,89 zł do 5,28 zł, benzyny Pb95 z 5,83 zł do 5,19 zł, a autogazu z 3,09 zł do 2,71 zł – wynika z danych e-petrol. W kolejnych tygodniach koszty tankowania mogą jednak wzrosnąć, gdyż niemal wszystkie czynniki rynkowe przemawiają za zwyżkami. Kluczowa jest cena ropy. Obecnie kurs gatunku Brent oscyluje w pobliżu 90 USD za baryłkę i jest najwyższy od 2014 r. Co więcej, nie są wykluczone dalsze zwyżki.