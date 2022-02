Magazyny gazu to klucz do stabilności na rynku

W opinii byłego prezesa gazowego giganta ceny w kontrakcie jamalskim winny być odnoszone do giełdowych cen gazu, a nie do cen ropy naftowej. Jego zdaniem nie ma lepszego miejsca niż giełda, aby zrównoważyć popyt z podażą za pomocą ceny. – Mamy wówczas pewność, że proces kupna i sprzedaży jest transparenty, a dodatkowo handel giełdowy jest pod kontrolą regulatora. W Polsce jest nim KNF. W przypadku umów pozagiełdowych, np. bezpośrednio między dwoma partnerami, takiego nadzoru regulatora nie ma. Partnerzy handlowi mają wtedy ograniczoną wiedzę co do warunków umów zawieranych przez innych. Nie jest to więc proces transparenty. „Cenotwórcą" jest wówczas ten, kto jest silniejszy – mówi w rozmowie z „Parkietem" Piotr Woźniak.