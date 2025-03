Mocny start surowców w 2025 r.

Efektem ubocznym niepewności związanej z możliwą dalszą eskalacją napięć handlowych było ograniczenie dostępności fizycznego złota. Perspektywa szeroko zakrojonych ceł spowodowała, że różnica między ceną kontraktów terminowych na złoto a ceną fizycznego metalu (EFP) wzrosła do rekordowego poziomu ponad 50 USD w połowie stycznia. Inwestorzy wykorzystali ten mechanizm, aby dostarczać złoto do USA i zmniejszyć ryzyko związane z długimi pozycjami futures. Doprowadziło to do ogromnego napływu złota do USA, co widoczne jest w rekordowych ilościach przechowywanych w skarbcach CME. Od początku 2025 roku wolumen ten wzrósł o 18 mln uncji (+82 proc.), osiągając rekordowe 39,8 mln uncji w pierwszym tygodniu marca.

Również srebro korzysta w ostatnim czasie na zainteresowaniu metalami szlachetnymi. Podąża za wzrostem złota, korzystając też z efektu substytucyjnego w sektorze jubilerskim. Metal ten jest jednak przede wszystkim szeroko wykorzystywany w przemyśle. Popyt przemysłowy powinien również nadal rosnąć, zwłaszcza w odniesieniu do elektroniki, centrów danych i paneli słonecznych. Warto jednak pamiętać, że rynek srebra jest znacznie mniejszy niż rynek złota, przez co jest bardziej narażony na potencjalne nierówności podaży i popytu, co może skutkować wyższą zmiennością.

Surowce energetyczne

Ten rok nie należy do udanych dla ropy i gazu. Po tym jak w styczniu notowania ropy Brent przekroczyły poziom 80 USD za baryłkę i znalazły się na najwyższym poziomie od kilku miesięcy, kolejne tygodnie przyniosły odreagowanie. W marcu cena baryłki Brent znalazła się poniżej 70 USD. Wpływ na nastroje inwestorów w ostatnim czasie miały m.in. obawy recesyjne w Stanach Zjednoczonych: wydatki konsumentów na początku roku nieoczekiwanie spadły, a zaufanie konsumentów w lutym odnotowało największy miesięczny spadek od sierpnia 2021 r.

Ponadto kraje spoza kartelu OPEC+, takie jak Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia, zwiększają swoją produkcję ropy, co prowadzi do zwiększenia podaży surowca w obliczu niepewnego popytu związanego z sytuacją gospodarczą. Wzrost produkcji ropy w USA, zwłaszcza w Teksasie i Nowym Meksyku, osiągnął niedawno rekordowe poziomy.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) prognozuje, że w 2025 r. globalna podaż ropy przewyższy popyt o około 600 tys. baryłek dziennie. Spowolnienie wzrostu globalnego popytu oraz zwiększona produkcja spoza OPEC+ przyczynią się do tej nadpodaży. Dodatkowo, jeśli OPEC+ zdecyduje się na stopniowe wycofanie cięć produkcji, nadwyżka może wzrosnąć o kolejne 400 tys.