Gaz ziemny ponownie w centrum uwagi. Notowania mocno idą w górę

– Za mocny wzrost odpowiedzialna jest pogoda w USA. Niskie temperatury wywołały ogromne zużycie gazu w ostatnich dniach, a najnowsze prognozy wskazują, że w perspektywie przynajmniej dwóch tygodni niskie temperatury będą się utrzymywać – wskazują analitycy XTB. Podobne zjawiska widać także w Europie, gdzie dodatkowo doszedł jeszcze jeden aspekt o charakterze geopolitycznym.

– W Europie również doszło do spadku temperatur, a dodatkowo zmniejszyła się dostępność gazu po zamknięciu transferu gazu z Rosji przez Ukrainę do krajów południa Europy. Warto również wspomnieć, że administracja Bidena nałożyła szereg sankcji na różne rosyjskie firmy, w tym również porty LNG. To potencjalnie może wpłynąć na zwiększenie popytu na amerykańskie LNG przez europejskie kraje – podkreślają eksperci XTB.