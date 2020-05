Kwietniowe odreagowanie dało portfelom rekordowe zyski

Wytypowane na początku kwietnia spółki nie zawiodły uczestników naszej gry. A ponieważ zwycięskiego składu się nie zmienia, to w maju do istotnych roszad w kompozycji portfeli nie doszło. Eksperci wychodzą z założenia, że dobra passa ich spółek w maju będzie kontynuowana.

Tam, gdzie jednak pojawiły się zmiany, wynikały one z chęci zrealizowania przez ekspertów części zysków. To był główny argument przemawiający za pozbyciem się walorów z portfela. Dlatego z ich składu wypadły akcje spółek, które już pozwoliły całkiem sporo zarobić, jak np. Global Cosmed, Mercator Medical czy Ultimate Game. Takich ruchów nie było jednak zbyt wiele.

Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty rynku akcji, uczestnicy typowania w dalszym ciągu preferują wyróżniające się małe i średnie spółki kosztem walorów z WIG20. W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią eksperci są coraz bardziej skłonni stawiać na spółki bardziej defensywne, których sytuacja finansowa jest w mniejszym stopniu uzależniona od koniunktury gospodarczej, oraz takie, dla których okres ograniczeń związanych z koronawirusem okazał się szansą na przyspieszenie wzrostu biznesu.

Tym można tłumaczyć utrzymujące się zainteresowanie producentami i wydawcami gier, mimo że wielu z nich ma już za sobą solidne zwyżki. Faworytem w tym gronie jest Ten Square Games, na którego w kwietniu postawiło aż sześciu brokerów (w jednym portfelu pojawił się jako nowa spółka). Na celowniku znalazło się też kilku innych przedstawicieli tej samej branży, jak: 11 bit studios, PlayWay czy Ultimate Games. Co ciekawe, uznania wśród typujących nie znalazł bijący kolejne rekordy notowań CD Projekt.

Biorąc pod uwagę obecne bardzo ograniczone, możliwości spędzania wolnego czasu poza domem, perspektywy producentów gier wyglądają obiecująco. Dodatkowym atutem spółek z branży gier jest ich zwykle bardzo komfortowa sytuacja płynnościowa. Większość z nich może się pochwalić zapasem gotówki i nie posiada zadłużenia odsetkowego.

Silną reprezentację w portfelach mają spółki z szeroko rozumianej branży IT. Poza wspomnianymi twórcami gier, można w tym gronie znaleźć zarówno producentów oprogramowania (Asseco Poland, Asseco SEE), twórców aplikacji (LiveChat, DataWalk), a także dystrybutorów sprzętu komputerowego (AB).

Największe nadzieje eksperci wiążą z LiveChatem, wytwarzającym oprogramowanie do komunikacji firm z klientami (spółka znalazła się w trzech portfelach), który jest jednym z beneficjentów ograniczeń wynikających z pandemii. Przymusowe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich i konieczność pracy z domu sprawiły, że zyskały na znaczeniu zdalne kanały komunikacji i narzędzia do ich automatyzacji, co oznacza wzrost popytu ma produkty spółki. Jej wynikom sprzyja umocnienie dolara względem złotego. Dodatkowym atutem jest globalny model biznesowy i wysoka dywidenda.

W dwóch portfelach znalazło się miejsce dla AB, dystrybutora sprzętu IT. – Spółka korzysta z dodatkowego popytu na sprzęt IT (home office, zdalne nauczanie). Dlatego liczymy na kontynuację poprawy jej wyników finansowych, co było już widoczne w II półroczu 2019 r. – uzasadniają swój wybór analitycy Domu Analiz SII.

Swoich zwolenników mają też spółki z branży handlu detalicznego, których nie dotknęły ograniczenia w handlu, jak Dino czy Eurocash, a także dystrubuująca leki Neuca. Tego typu firmy mimo pandemii miały szansę bez przeszkód kontynuować pozytywny trend w wynikach. Co więcej, wzmożone zakupy w sklepach spożywczych czy aptekach w związku z rozwojem epidemii okazały się dla nich dodatkowym wsparciem.

W dalszym ciągu uznaniem cieszą się telekomy, które mogą się pochwalić stabilnością osiąganych przychodów, co wynika z abonamentowego modelu sprzedaży ich usług. Stąd w portfelach obecność takich spółek, jak Cyfrowy Polsat czy Play.