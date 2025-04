Hossa w Warszawie dała zarobić portfelom

W zakończonym niedawno miesiącu biura maklerskie biorące udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych miały ułatwione zadanie, ponieważ chętnych do zakupów na krajowym rynku akcji wciąż nie brakowało. Niesłabnący popyt sprawił, że krajowe indeksy pozostały na wzrostowej ścieżce, wspinając się na nowe szczyty hossy. Do okrągłego poziomu 100 tys. pkt WIG zabrakło zaledwie 0,34 proc. Dopiero na finiszu miesiąca przeważyła chęć realizacji zysków, co nieco uszczupliło finalne wyniki portfeli.

Reklama

Kwietniowe roszady

Eksperci biorący udział w typowaniu podobnie jak w poprzednich tegorocznych miesiącach konsekwentnie stawiali na spółki z szerokiego rynku, nie doceniając potencjału największych firm wchodzących w skład indeksu WIG20, które okazały się największymi beneficjentami poprawy koniunktury na krajowym rynku. Ich obecność w portfelach była mocno ograniczona. Mimo to wytypowane przed miesiącem spółki w większości nie zawiodły naszych ekspertów, przynosząc większe lub mniejsze zyski portfelom (z jednym wyjątkiem).

Najlepszą inwestycją wśród firm, które znalazły się w składzie marcowych portfeli, były akcje Lubawy, dostarczającej różnego rodzaju sprzęt dla wojska. W ciągu minionego miesiąca można było na nich zarobić blisko 48 proc., a wycena spółki po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld zł. Lubawa w tym roku rozbudziła ogromne oczekiwania inwestorów za sprawą planów zwiększenia przez Europę wydatków na zbrojenia. Co istotne, odbiciu notowań towarzyszyły pozytywne informacje napływające ze spółki na temat m.in. rekordowych wyników za 2024 r. Nieco mniejsze, ale wciąż dwucyfrowe, zyski przyniosły także w marcu papiery Alior Banku, CCC, Rainbow Tours i Newagu.

Analizując propozycje zgłoszone przez typujących na kwiecień, można zauważyć, że w dalszym ciągu zdecydowanie przeważają średnie i małe spółki. Poza nimi dołączyły także mocno ostatnio przecenione akcje KGHM oraz Pepco. W przypadku wielu spółek, które znalazły się w kręgu zainteresowań naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał będący już na finiszu sezon publikacji raportów za IV kwartał i cały poprzedni rok. Eksperci największe nadzieje pokładają w spółkach, które pokazały się z dobrej strony, jeśli chodzi o raportowane wyniki finansowe zwłaszcza w połączeniu z optymistycznymi oczekiwaniami ich zarządów odnośnie do 2025 r.