Ogromny kapitał na wsparcie OZE

Bank Ochrony Środowiska stale zwiększa zaangażowanie w finansowanie zielonych inwestycji, w tym także projektów OZE. Strategia BOŚ na lata 2021–2023 zakłada wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50 proc. w 2023 r. (na koniec 2020 r. było to 36,3 proc.). Ponadto, w planach jest wzrost wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych (w tym z naciskiem na rozwój współpracy z MŚP) do 400 mln zł w 2022 r.