W skrócie: NBP wspiera gotówkę, a wróży mu się podwyżkę stóp

Spełnienie pierwszego warunku – dokonanie jednej płatności kartą w lipcu – uprawnia do wzięcia udziału w konkursie. Należy do 30 września odpowiedzieć na zadanie konkursowe: „Opowiedz nam, co zainspirowało Cię do zmiany stylu życia i zmniejszenia konsumpcji". Główna nagroda to 5 tys. zł.