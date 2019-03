Neuca chce wypłacić 7,4 zł dywidendy na akcję, planuje jej dalszy wzrost w 2019

"Jeśli chodzi o poziom dywidendy, to zdecydowanie chcemy podtrzymywać - tak, jak to robimy od 13 lat - naszą politykę dywidendową, która zakłada wzrost dywidendy na akcję w przedziale 10-15% rocznie i tak planujemy nasze przepływy pieniężne, zdolność do generowania gotówki, aby być w stanie zapewnić akcjonariuszom realizację tej polityki" - powiedział Dzik podczas konferencji prasowej.