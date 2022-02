Prezes Vortex Energy: Giełda pozwoli na przyspieszenie inwestycji

O rozwój projektów fotowoltaicznych można być spokojnym w 2022 r. Warto jednak do tego zagadnienia podejść szerzej. Aktualnie fotowoltaika stanowi ok. 44 proc. mocy zainstalowanej w OZE, a jej łączna moc to blisko 7,1 GW. Na drugim miejscu znajduje się energetyka wiatrowa – moc zainstalowana to 7 GW, czyli ok. 43 proc. mocy OZE. Liczba projektów PV rośnie i po raz pierwszy w historii wyprzedziła wiatr, jeśli chodzi o zainstalowane moce. Wynika to przede wszystkim z tego, że wiele podmiotów z rynku OZE wstrzymało rozwój projektów wiatrowych. Kluczem do ich dalszego rozwoju jest odmrożenie inwestycji w zakresie lokalizowania farm wiatrowych, czyli liberalizacja zasady 10H, a także wsparcie w zakresie modernizacji sieci, które umożliwi wzrost zarówno tempa, jak i skali realizowanych projektów. By możliwa była zapowiadana transformacja energetyczna Polski – moce OZE powinny rozwijać się jednocześnie zarówno w segmencie fotowoltaiki, jak i farm wiatrowych.