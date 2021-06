Przy niskich stopach czas poszukać inwestycji

Kolejną propozycją, zamiast klasycznego oszczędzania na rachunkach bankowych, są tzw. produkty strukturyzowane. Mają one najczęściej postać strukturyzowanych papierów dłużnych lub bankowych papierów wartościowych. Oferowane są w ramach tzw. subskrypcji, które mają określony termin trwania. Minimalna kwota inwestycji to najczęściej kilka tysięcy złotych. Za określoną kwotę nabywa się z góry znaną liczbę papierów, które podlegają wykupowi przez bank w konkretnie określonej dacie zapadalności (zazwyczaj jest to minimum 12 miesięcy lub więcej). Dodatkowo jest szansa na wyrażony w procentach tzw. kupon, stanowiący zysk ponad wartość nominalną pojedynczego papieru. Najczęściej jest on z góry określony i ograniczony oraz uzależniony od tego, czy w okresie trwania inwestycji uda się zwiększyć wartość tzw. instrumentu bazowego, którym jest np. określony koszyk akcji lub walut. Co ważne dla unikających ryzyka – niektóre z tego typu produktów mają pełną ochronę kapitału, pod warunkiem że klient nie będzie chciał pozbyć się swoich papierów przed datą ich zapadalności.