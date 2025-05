Co zamiast nisko oprocentowanych lokat?

W tym miejscu warto więcej uwagi poświęcić na przybliżenie ciekawej alternatywy, jaką są certyfikaty strukturyzowane. Jest to rodzaj instrumentu finansowego, w ramach którego, jeśli w danym okresie zostanie zrealizowany określony scenariusz (np. wzrost lub spadek instrumentu bazowego), posiadacz certyfikatu otrzyma określony zysk. Co ciekawe, certyfikaty strukturyzowane umożliwiają ekspozycję na rynki, do których inwestorzy indywidualni często nie mają bezpośredniego dostępu lub ten dostęp jest mocno ograniczony (np. rynek surowców, zagraniczne rynki akcji). Przeznaczone są one dla inwestorów zainteresowanych większą stopą zwrotu niż klasyczne lokaty bankowe, którzy jednocześnie akceptują odpowiednio większe ryzyko inwestycyjne. Konstrukcja certyfikatów może zakładać warunkową lub nawet pełną ochronę kapitału inwestora. Dzięki temu w przypadku konstrukcji certyfikatu zakładającej pełną ochronę kapitału, konserwatywny inwestor może np. uzyskać w swoim portfelu pośrednią ekspozycję na segment instrumentów udziałowych (np. koszyk akcji kilku spółek), nie ryzykując utraty zainwestowanych środków. W okresie do wykupu certyfikatu może on również uzyskiwać okresowe przepływy pieniężne w postaci kuponów (w zależności od konstrukcji).

Rozwiązania dla mniej konserwatywnych inwestorów

Inwestujący, którzy są skłonni do większego ryzyka, mają do dyspozycji szerszy wachlarz dostępnych alternatyw, zaczynając od funduszy dłużnych poprzez fundusze akcji, fundusze typu ETF, kończąc m.in. na bezpośrednich instrumentach udziałowych jak akcje. Dodatkowo w ramach powyższych otwiera się również okazja do wyjścia z ekspozycją na inne waluty, rynki i sektory. Jednak dla początkującego inwestora szeroka gama rozwiązań może stanowić swego rodzaju blokadę przed podjęciem pierwszych kroków na rynku. W takiej sytuacji wsparciem może być usługa doradztwa inwestycyjnego, którą oferuje również Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas. Usługa skierowana jest to osób, które poszukują merytorycznego wsparcia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych albo nie mają czasu na przeprowadzenie własnej analizy.

Decyzje inwestycyjne podjęte przez klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.