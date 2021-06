Polska w światowej czołówce centrów usług dla branży finansowej i FMCG

Firmy z sektora dóbr konsumenckich (FMCG) i z finansów na trzecim miejscu wśród preferowanych lokalizacji dla swoich centrów wspólnych wskazują Polskę- wynika z najnowszego raportu Deloitte „2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey". Jest on wynikiem badania przeprowadzonego wśród 600 firm z 45 krajów świata i z różnych sektorów, które inwestują w centra usług wspólnych za granicą. Koncentrują w nich najczęściej procesy rozliczenia płac, obsługę klientów (contact centers), obsługę nieruchomości, procesy IT oraz rozliczenia finansowo-podatkowe.