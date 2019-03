Rząd przedłuży boom, rachunek za kilka lat

Jaki będzie ich wpływ na gospodarkę? Ekonomiści nie mają wątpliwości, że pozytywny. Ale po tygodniu od konwencji PiS, na której ogłoszono te propozycje, wciąż brakuje szczegółów, które pozwoliłyby ten wpływ precyzyjnie oszacować. Dotychczasowe analizy kilku zespołów ekonomistów sugerują, że rozszerzenie programu Rodzina 500+ na każde dziecko, wypłata emerytom trzynastek oraz wiele zmian w PIT łącznie podwyższą tempo wzrostu PKB Polski w tym roku o co najmniej 0,3 pkt proc., a być może nawet o 0,6 pkt proc. W przyszłym roku mogą z kolei dodać do wzrostu od 0,2 do 0,8 pkt proc. „Tak silny skok wydatków socjalnych oznacza przedłużenie boomu konsumpcyjnego o kolejne dwa lata" – tłumaczą ekonomiści ING BSK. A to prawdopodobnie oznacza, że wzrost PKB do końca 2020 r. utrzyma się tuż powyżej 4 proc. Czterech z rzędu lat tak szybkiego rozwoju Polska doświadczyła ostatnio pod koniec minionego tysiąclecia.