Polacy kupią, czego nie wezmą Niemcy

Z innych ankietowych wskaźników koniunktury obliczanych przez GUS i Komisję Europejską wyłania się nieco bardziej optymistyczny obraz sytuacji w polskim przemyśle. I jak dotąd jest on bliższy temu, co pokazują tzw. twarde dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu. W styczniu zwiększyła się ona o 6,1 proc. rok do roku. – Pogłębiająca się w ostatnich miesiącach rozbieżność pomiędzy wskazaniami PMI i twardymi danymi o produkcji przemysłowej sugerowała odporność polskiego przetwórstwa na spadek aktywności w przetwórstwie srefy euro. Uważamy jednak, że luty mógł być w tym względzie miesiącem przełomowym i w lutowych danych o produkcji osłabienie popytu zewnętrznego zaznaczy się silniej – ocenił Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole w Polsce. „Przełożenie słabszej koniunktury w Niemczech na krajowe przetwórstwo było jak dotąd ograniczone, ale w kolejnych miesiącach może się nasilać, co prowadziło będzie do dalszego hamowania wzrostu PKB w I połowie br." – przyznali w komentarzu ekonomiści PKO BP.