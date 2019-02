GUS: PKB Polski wyniósł 4,9 proc. rdr w IV kw. 2018 r.

GUS potwierdził w czwartek swój wstępny szacunek z połowy lutego, wedle którego realne (liczone w cenach stałych roku poprzedniego) tempo wzrostu PKB Polski w IV kwartale zmalało do 4,9 proc. rok do roku z co najmniej 5 proc. w poprzednich pięciu kwartałach. Podał też szczegóły dotyczące struktury wzrostu PKB pod koniec ub.r.