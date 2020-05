Złoty kolejny dzień odrabia straty

- Największy wpływ na umocnienie złotego w tym tygodniu miało osłabienie dolara do euro. EUR/USD już kilka razy próbował przebić się poniżej 1,08, ale próby te były nieudane i szybkie odbicie do 1,10 obserwowane w tym tygodniu umocniło krajową walutę - zauważa Marcin Sulewski, ekonomista Santandera. - Warto zauważyć, że w szerszym kontekście zarówno w notowaniach EUR/PLN jaki EUR/USD nie zaszły na ten moment istotne zmiany – pierwszy zbliżył się do dolnego, a drugi do górnego ograniczenia konsolidacji, w których oba kursy poruszają się od połowy marca - komentuje Sulewski.

Dziś zostały opublikowane fatalne dane z krajowego rynku. Produkcja przemysłowa w kwietniu spadła rok do roku o niemal 25 proc., przy czym analitycy spodziewali się spadku średnio o 10 proc. Nie przełożyło się to jednak negatywnie na notowania waluty.