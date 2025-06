Złoty zabrnął już daleko, ale sprzyjają mu fundamenty. A co po wyborach?

Znaczenie wyborów

Złoty prawdopodobnie zareaguje na wyniki niedzielnej drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. – Zakładam, że do końca roku kurs EUR/USD trwale przebije 1,15 i skieruje się ku 1,18, co trwale zmieni różnice w notowaniach EUR/PLN względem USD/PLN – mówi Marcin Kiepas, analityk Tickmill. – Mój bazowy scenariusz dla EUR/PLN zakłada konsolidację notowań do końca roku w przedziale 4,20–4,35 zł. Złotego może osłabiać coraz wyraźniej rysująca się perspektywa obniżek stóp procentowych, ale wciąż będzie to kontrowane przez dużą siłę polskiej gospodarki – przewiduje. – Złoty może za to umacniać się do USD na fali osłabienia amerykańskiej waluty. Widzę możliwość spadku USD/PLN nawet w okolicę 3,56 zł. Ale raczej będzie to chwilowe. Spodziewam się, że przez większość drugiego półrocza będziemy oglądać USD/PLN w pobliżu 3,70 zł – przewiduje. Jak jednak przyznaje, powyższy scenariusz powstał przy założeniu, że wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, a politycy nie podważą wyborów. – To istotne założenie, bo teoretycznie wygrana Karola Nawrockiego może znacząco zwiększyć ryzyko polityczne w Polsce, w skrajnym przypadku prowadząc nawet do przedterminowych wyborów. A to z pewnością miałoby przełożenie na zachowanie rynku walutowego w krótkim terminie – podkreśla.

O znaczeniu wyników wyborów prezydenckich mówi też Łukasz Zembik z Oanda TMS. Jak twierdzi, z perspektywy rynku walutowego sytuacja polityczna przekłada się bezpośrednio na zmienność PLN. – W przypadku zwycięstwa Nawrockiego nastąpiłby powrót do tzw. kohabitacji – czyli rozdziału władzy między rządem a prezydentem – co w praktyce oznaczałoby możliwość blokowania inicjatyw legislacyjnych i dalszy impas reform. Taki rozwój wydarzeń mógłby też doprowadzić do eskalacji napięć z instytucjami unijnymi, szczególnie w kontekście praworządności i wypłat środków z KPO – twierdzi.

– Z drugiej strony, wygrana Trzaskowskiego oznaczałaby utrzymanie spójności między rządem a głową państwa, co zwiększałoby szanse na odblokowanie reform, poprawę relacji z Brukselą oraz napływ środków unijnych – czyli scenariusz teoretycznie pozytywny dla złotego – ocenia analityk Oanda TMS.

Zdaniem Namysła obecny kurs trudno uznać za niski, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wyższą inflację w Polsce w porównaniu z rynkami bazowymi w ostatnich latach. – Relatywnie silny złoty, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności w Polsce, stanowi wyzwanie dla firm o dużym udziale eksportu w przychodach. Z drugiej strony mocna waluta stwarza szanse dla części przedsiębiorstw, np. na tańszy zakup maszyn i urządzeń za granicą, a także jest korzystna dla importerów – tłumaczy. – Jeśli chodzi o perspektywy dla złotego, kluczowe będą decyzje i komunikaty RPP, a szczególnie wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego – przewiduje ekspert Santandera BM.