Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele: Najlepszy fundusz mieszany

Najlepszym wynikiem za ubiegły rok może się pochwalić Santander Platinum Konserwatywny, który przyniósł 0,61 proc. zysku, co daje mu nagrodę Złotego Portfela. Funduszem tym zarządza Jacek Grel. Jaki był przepis na zwycięstwo? Zgodnie ze strategią portfel Santander Platinum Konserwatywny może mieć do 20 proc. akcji, natomiast papiery dłużne stanowią od 60 proc. wzwyż. Na drugim miejscu w naszym zestawieniu uplasował się Pocztowy Stabilny. Fundusz ten należy do oferty Ipopemy TFI, a jego zarządzającym jest Bogusław Stefaniak. Do pierwszego miejsca zabrakło mu niewiele, bo w 2018 r. zarobił 0,5 proc. Strategia jest bardziej elastyczna, instrumentach udziałowych może być 40 proc. portfela, natomiast papiery dłużne mogą stanowić od 0 do 100 proc.