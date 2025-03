„Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele” rozdane. Oto wielcy zwycięzcy

Debiut spółki na GPW odbył się 17 października. Kurs otwarcia wynosił 23 zł i był o 6,9 proc. wyższy od ceny w ofercie publicznej. Na finiszu pierwszej sesji zrównał się z ceną z IPO. Obecnie oscyluje w okolicach 23 zł. Analitycy zgodnie twierdzą, że walory Żabki są niedowartościowane.

Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąc sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć około 14 500 sklepów. Zarząd zakłada systematyczny wzrost przychodów i zysków spółki. Zapowiada realizację strategii, która opiera się na trzech filarach: rozwoju sieci, zwiększaniu sprzedaży porównywalnej oraz dalszym wzroście oferty cyfrowej.

Ekonomista roku

Piotr Bujak, PKO BP

Co miesiąc na łamach „Parkietu” publikujemy krótkoterminowe prognozy ponad 20 zespołów analitycznych dla bieżących danych z polskiej gospodarki. Łącznie przez cały rok ekonomiści formułują prognozy dla 17 wskaźników makroekonomicznych (m.in. PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, dynamika wynagrodzeń i zatrudnienia itd.) i pięciu rynkowych (m.in. główna stopa procentowa NBP, kursy walut, rentowności obligacji). Raz do roku podsumowujemy trafność wszystkich prognoz, wyłaniając najlepszych prognostów w minionych dwunastu miesiącach. W 2024 r. najcelniejsze szacunki przedstawiali ekonomiści i analitycy makroekonomiczni PKO Banku Polskiego. Z tej racji tytuł ekonomisty roku ponownie trafia do Piotra Bujaka, głównego ekonomisty banku oraz dyrektora departamentu analiz ekonomicznych. Zespół tworzą też: Marta Petka-Zagajewska (kierownik zespołu analiz makroekonomicznych), Urszula Kryńska, Anna Wojtyniak-Stefańska, Szymon Fabiański, Kamil Pastor, Agnieszka Pierzak i Michał Reczek. Ekonomiści PKO BP udowodnili swój kunszt już po raz kolejny. W ostatnich pięciu latach czterokrotnie zajmowali pierwsze miejsce w konkursie „Parkietu”. Są – ex aequo z ekonomistami BOŚ Banku – najbardziej utytułowanym zespołem w historii naszego konkursu.

Makler roku