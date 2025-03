Byki i Niedźwiedzie 2025 r. Nominacje, kto ma szansę na zwycięstwo?

Foto: materiały prasowe

Rynek maklerów instytucjonalnych w Polsce jest bardzo specyficzny. Osoby na nim działające zazwyczaj przez długie lata związane są z jedną i tą samą instytucją, rynek ten cierpi też na dopływ „świeżej krwi”. To powoduje, że o miano najlepszego maklera instytucjonalnego co roku rywalizują praktycznie te same osoby. Do tej pory ta rywalizacji odbywała się w ramach rankingu „Parkietu”, który jest tworzony na bazie głosów inwestorów instytucjonalnych. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 50 zespołów głosujących, a zwycięzcą rankingu został Marcin Borciuch z BM PKO BP. To jego drugie z rzędu zwycięstwo w naszym rankingu, a i we wcześniejszych edycjach Borciuch plasował się w rynkowej czołówce. Chcąc docenić te osiągnięcia, postanowiliśmy więc w tej edycji Byków i Niedźwiedzi dodać nową kategorię i przyznać po raz pierwszy w historii nagrodę dla najlepszego maklera. Marcin Borciuch, tak jak wielu maklerów instytucjonalnych, może pochwalić się długą karierą w jednej firmie. Z BM PKO BP związany jest bowiem od 2011 r. To właśnie BM PKO BP było w ubiegłym roku najaktywniejszym polskim brokerem, działającym na warszawskiej giełdzie. Firma aktywnie współpracuje z inwestorami instytucjonalnymi z kraju, jak i z zagranicy, w czym Marcin Borciuch ma także swój udział.