NBP nie wykorzystał górki, żeby sprzedać złoto

Między latem 2018 r. a latem 2019 r. NBP zwiększył swoje zasoby złota z niewiele ponad 100 ton do ponad 228 ton. Tych transakcji nie prowadził w celach spekulacyjnych. Od początku tłumaczył, że dąży do zwiększenia udziału kruszcu aktywach rezerwowych do światowej średniej na poziomie 10 proc., co ma sprzyjać stabilności finansowej kraju. Niemniej gwałtowny wzrost notowań złota, który trwał od wiosny ub. r. do początku sierpnia br., nie pozostał bez wpływu na wyniki NBP.