Nasza giełda dawno nie miała tak dobrych warunków

Ostatnie miesiące na światowych rynkach długu skarbowego nie były korzystne dla inwestorów. Wysokie odczyty inflacji i oczekiwania rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych przez banki centralne (lub, w niektórych przypadkach, pierwsze podwyżki) spowodowały wzrost rentowności obligacji skarbowych, a więc spadek ich cen. Na polskim rynku nie jest inaczej: inflacja jest wysoka i przyspiesza, Rada Polityki Pieniężnej zapewniała, że nadal jest nastawiona łagodnie, ale zaskoczyła inwestorów podwyżką stopy referencyjnej na początku października (z 0,10 proc. do 0,50 proc.) i ceny obligacji mocno spadły. Kiedy tworzyliśmy naszą Specjalistyczną Strategię Polskich Obligacji Skarbowych, naszym założeniem było ograniczenie do minimum zarówno ryzyka kredytowego, jak i ryzyka stopy procentowej. Strategia opiera się na detalicznych obligacjach skarbowych, co pozwala osiągnąć ten cel, ale daje naszym klientom dodatkowe korzyści, przede wszystkim w postaci ochrony przed inflacją. Większość portfela jest bowiem zainwestowana w obligacje indeksowane inflacją, które po pierwszym roku dają już kupon równy inflacji plus marża, co w obecnych warunkach daje bardzo atrakcyjne oprocentowanie. PAAN